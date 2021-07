Polonia: Dybowski (Pkn Orlen), siamo un "clienti naturali" per chi produce microreattori nucleari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera polacca Pkn Orlen ha firmato a fine giugno un accordo di cooperazione sullo sviluppo di tecnologie nucleari a zero emissioni con il gruppo chimico Synthos. La realizzazione di questa collaborazione si iscrive nell'obiettivo strategico di Orlen di raggiungere una neutralità in termini di emissioni entro il 2050 e assicura il miglioramento della sicurezza energetica del Paese, afferma un comunicato. L'accordo riguarda lo sviluppo e l'adozione di microreattori modulari (Mmr e Smr) per la generazione di energia elettrica. "Non si torna indietro rispetto alla trasformazione energetica", ha affermato Daniel Obajtek, presidente del Consiglio di amministrazione di Orlen. La società "vede la possibilità di usare gli Smr come una fonte di energia per fare fronte ai bisogni dei propri impianti petrolchimici e di raffinazione ma anche per usi esterni". (Vap)