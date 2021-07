Giustizia: Sisto, non c'è nulla di più importante delle riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "non c'è nulla di più importante delle riforme: senza riforme non arrivano i fondi del Recovery". Lo afferma a Sky Tg24 il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. "Per questo - prosegue - dare a qualsiasi altro provvedimento, portato avanti a qualsivoglia titolo, anche il più nobile, una importanza prioritaria ed epocale, creando divisioni e rischi di compromissione della tenuta della maggioranza, è in questo momento sbagliato. Il ministero della Giustizia è al lavoro per portare quanto prima in Aula il pacchetto delle riforme del civile e del penale per dare al Paese una ulteriore spinta alla crescita, con una forte connessione ai principi costituzionali", ha concluso. (Com)