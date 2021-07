Università: Milano-Bicocca lancia un programma dedicato agli studenti-atleti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'avvio del programma 'Dual career' rappresenta un passo in avanti nel percorso di valorizzazione dello sport universitario che ha già visto l'Ateneo impegnato nella riqualificazione del Bicocca stadium - ha dichiarato Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università di Milano-Bicocca -. L'impianto sportivo è un punto di riferimento per i nostri studenti-atleti e per tutta la cittadinanza e dal 2019 dispone di una pista di atletica hi-tech, di un campo sportivo bivalente realizzato con gomma riciclata da pneumatici fuori uso e di tribune e spogliatoi completamente rinnovati”. “Il programma 'Dual career' contribuirà a sostenere in ambito universitario i valori dello sport legati al benessere, a sani stili di vita e alla correttezza dei comportamenti. Punti chiave, questi, su cui si fonda anche il progetto di due nuovi edifici che andranno a completare il centro sportivo 'Bicocca Stadium' - ha spiegato Lucia Visconti Parisio, delegata per lo sport universitario di Milano-Bicocca - un centro dedicato alla medicina dello sport e un centro di aggregazione in cui saranno presenti una mensa universitaria, un'area lettura e una sala per la danza”. (Com)