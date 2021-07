Roma: Raggi, al via i lavori per il mercato rionale nel quartiere Bravetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il quartiere di Bravetta, nel quadrante ovest della città molto presto avrà un nuovo mercato rionale. Sono iniziati i lavori per la realizzazione di una struttura all’avanguardia in via dei Capasso". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "È un intervento molto atteso dai cittadini, un progetto all’avanguardia a lungo seguito dall’Assessorato alle Infrastrutture, dalla Commissione e dal dipartimento lavori pubblici. Intendiamo così rilanciare ancora una volta con azioni concrete e nuovi progetti le attività e gli operatori commerciali in periferia, soprattutto dopo le difficoltà dovute alla pandemia". (Com)