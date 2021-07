Germania: Cdu, Merz chiede a iscritti di lasciare Unione dei valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli iscritti all'Unione cristiano-democratica (Cdu) devono lasciare l'Unione dei valori, associazione ultraconservatrice formata da membri del medesimo partito e dell'Unione cristiano-sociale (Csu). È quanto affermato da Friedrich Merz, esponente della destra della Cdu, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Inoltre, Merz ha attaccato duramente il presidente dell'Unione dei valori, l'economista Max Otte, vicino ad Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nell'estrema destra. L'Unione dei valori si considera parte della corrente conservatrice di Cdu e Csu, ma non è un'associazione ufficiale delle due formazioni. Secondo la stessa Unione dei valori, i membri sono oltre quattromila, inclusi i non iscritti a Cdu e Csu. A ogni modo, a seguito dell'elezione di Otte a presidente, il gruppo mostra segni di disgregazione sempre più evidenti, con dimissioni e accuse di spostamento sempre più a destra, nonché di apertura ad AfD. Otte ha reagito evidenziando che l'Unione dei valori uscirà rafforzata da questo processo. (Geb)