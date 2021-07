Francia: ministro Salute lancia allarme, rischio quarta ondata Covid già a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute francese Olivier Veran ha lanciato l'allarme sul rischio di una quarta ondata di coronavirus che potrebbe arrivare già alla fine di luglio. "Da cinque giorni i dati sul virus non sono più in calo ma stanno nuovamente aumentando a causa della variante Delta che è molto contagiosa", ha scritto Veran su Twitter. "L'esempio britannico mostra che una ondata è possibile dalla fine dei luglio. Possiamo limitarla e limitarne l'impatto sanitario: gesti barriera, vaccino, testare-allertare proteggere", ha aggiunto il ministro. Il ministero della Salute la scorsa settimana ha annunciato che la variante Delta in Francia rappresenta il 20 per cento dei casi. (Frp)