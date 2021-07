Vaticano: il Papa ha reagito bene all'intervento chirurgico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sala Stampa vaticana ha diffuso un bollettino dopo l'operazione chirurgica programmata per stenosi diverticolare del sigma a cui è stato sottoposto Papa Francesco. "Il Santo Padre ha reagito bene all'intervento condotto in anestesia generale ed eseguito dal professor Sergio Alfieri, con l'assistenza del professor Luigi Sofo, del dottor Antonio Tortorelli e della dottoressa Roberta Menghi. L'anestesia è stata condotta dal professor Massimo Antonelli, dalla professoressa Liliana Sollazzi e dai dottori Roberto De Cicco e Maurizio Soave. Erano altresì presenti in sala operatoria - conclude il bollettino - il professor Giovanni Battista Doglietto ed il professor Roberto Bernabei". (Civ)