© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Russia, Sergei Lavrov, non si recherà in visita in Brunei, a causa delle “condizioni della quarantena” nel sultanato. Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Sono confermate, invece, le visite in Indonesia e Laos, da oggi al 7 luglio.(Rum)