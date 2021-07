Sardegna: Coldiretti, meno produzione nell'isola ma cresce richiesta grano made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I raccolti di grano in Sardegna? Buoni, dopo una stagione iniziata male a causa delle abbondanti piogge invernali che hanno fatto posticipare la semina in alcuni casi a febbraio mettendo a serio rischio la stagione, per poi però recuperare grazie anche alle piogge tardive. L'isola, con circa 30mila ettari di coltivazione, si piazza a metà classifica in Italia dove quest'anno si riscontra un - 10 per cento del raccolto di grano nonostante l'aumento delle superfici coltivate e qualità in crescita, dovuto al maltempo di maggio dopo un inverno mite. Il dato è emerso nel corso di Grano Day, la giornata voluta da Coldiretti per presentare i prodotti della filiera dal campo alla tavola con laboratori, esposizioni e preparazione dei piatti della tradizione contadina. L'Italia è il maggior produttore di grano al mondo dopo il Canada dove, però, sottolinea Coldiretti, per far maturare le spighe viene usato il diserbante chimico glifosate in preraccolta, secondo modalità vietate sul territorio italiano dove invece avviene tutto grazie al sole. In meno di 20 anni la Sardegna ha perso quasi il 70 per cento della superficie coltivata a grano (nel 2004 erano quasi 97.000 ettari). Coldiretti da anni conduce un'autentica battaglia per la valorizzazione del grano made in Italy che è al centro delle attenzioni dei consumatori e delle industrie di trasformazione. (segue) (Rsc)