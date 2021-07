Sardegna: Coldiretti, meno produzione nell'isola ma cresce richiesta grano made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sempre di più infatti i marchi di pasta che garantiscono l'origine nazionale al 100 per cento del grano impiegato, impensabile fino a pochi anni. Di conseguenza crescono anche gli accordi le industrie di trasformazione stanno quindi adeguando gli approvvigionamenti e le proprie linee di produzione anche attraverso accordi per aumentare le coltivazioni in Italia. Ma sono sempre di più, grazie anche alla rete di Campagna Amica, i cerealicoltori che chiudono al filiera e trasformano e vendono direttamente i propri prodotti, valorizzando e recuperando in questo modo anche i prodotti della tradizione (dal pane alla pasta). (Rsc)