Lussemburgo: von der Leyen augura pronta guarigione al premier Bettel

- Un augurio di pronta guarigione e la speranza di recuperare presto buona salute: è l’augurio inviato questa mattina dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al premier lussemburghese, Xavier Bettel, ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid-19. “Riposa e prenditi cura di te”, ha scritto von der Leyen su Twitter. Bettel è risultato positivo al coronavirus domenica scorsa, a due giorni dalla partecipazione all’ultimo Consiglio europeo. Ieri è stato riferito che il premier è stato ricoverato in ospedale per precauzione. (Beb)