Sardegna: prorogato il piano straordinario per l'edilizia scolastica Iscol@

- La Regione Sardegna ha prorogato il Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ unitamente all'Unità di Progetto Iscol@. Su proposta dell'assessore alla Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu, l'Unità di Progetto viene incaricata della gestione amministrativa delle attività inerenti per la predisposizione del nuovo Piano triennale di edilizia scolastica 2021-2023 e degli interventi di edilizia scolastica ancora in corso o in fase di controllo e chiusura. "L'edilizia scolastica - sottolinea Biancareddu - rappresenta una priorità strategica per la Regione Sardegna. La programmazione e attuazione degli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici ha l'obiettivo di realizzare scuole più accoglienti e sicure che rappresentino un valido supporto per la didattica moderna. In Sardegna sono presenti 1.749 edifici scolastici gestiti dai Comuni, dalle Provincie e dalla Citta Metropolitana di Cagliari. (segue) (Rsc)