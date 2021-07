Sardegna: prorogato il piano straordinario per l'edilizia scolastica Iscol@ (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'integrazione delle politiche per l'edilizia scolastica e quelle per la lotta alla dispersione, attraverso una visione sistemica e integrata tra il programma straordinario di edilizia scolastica e gli altri progetti strategici attuati dalla direzione generale della Pubblica Istruzione è stata garantita con il trasferimento dell'Unità di Progetto Iscol@ dalla Presidenza all'Assessorato della Pubblica Istruzione. Per garantire la continuità e l'ulteriore ampliamento delle attività messe in campo dalla Regione in favore dell'edilizia scolastica, l'Assessore Biancareddu, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, ha previsto che la scadenza dell'Unità di Progetto Iscol@ sia prorogata al 30 giugno 2024, data di conclusione del Piano triennale di edilizia scolastica 2021-2024. Prorogato anche l'incarico dell'attuale Coordinatore dell'Unità di Progetto, al fine di garantire le attività in capo alla struttura, fino al 30 giugno 2024, così come il personale dipendente attualmente in servizio presso dell'Unità di Progetto Iscol@. (Rsc)