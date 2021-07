Imprese: Maire Tecnimont, nuovo contratto in India da 170 milioni di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo è il sesto strategico contratto Epc con un leader di mercato come Iocl, oltre alle recenti iniziative congiunte nell’ambito della chimica verde: siamo onorati di essere il partner privilegiato di Iocl per contribuire allo sviluppo sostenibile dell’industria della trasformazione dell’energia in India", ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont. "Continuiamo ad espandere l’impronta industriale del Gruppo attraverso il nostro know-how tecnologico all’avanguardia, una profonda conoscenza del mercato locale grazie alla nostra controllata indiana Tecnimont Private Limited, così come il forte impegno nel garantire prodotti e processi con la massima performance dal punto di vista ambientale”, ha concluso. (Com)