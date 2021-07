Georgia: Covid, Austria dona 5 mila dosi di vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria ha donato alla Georgia 5 mila dosi del vaccino contro il Covid-19 AstraZeneca. Lo scrive sul social network l'ambasciatrice georgiana in Austria Ketevan Tsikhelashvili, secondo cui le dosi sono già state consegnate a Tbilisi. L'ambasciatrice georgiana ha ringraziato il governo austriaco, i partner e gli amici per il loro aiuto e solidarietà. Come specificato Tsikhelashvili nella sua dichiarazione, quello messo in atto dall’Austria è un importante gesto di amicizia, che è stato molto apprezzato. (Rum)