Regioni: sondaggio Sole24 ore, gradimento Zingaretti aumenta del 10 per cento, Zaia il preferito fra presidenti

- A 16 mesi dallo scoppio della pandemia, in una fase che oggi non è più dominata dai contagi e dalla crisi economica, ma dalle prospettive di ripresa di tutte le attività grazie al crescendo della campagna di vaccinazione, aumenta di 10 punti percentuali il gradimento del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. E' quanto emerge dalla nuova edizione della tradizionale indagine annuale 'Governance Poll', effettuata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore e pubblicata oggi. Zingaretti, in 14esima posizione, è tra i governatori con lo scatto di gradimento tra i più alti. Occupano il podio della classifica dei presidenti di regioni più graditi Luca Zaia (Veneto) con il 74 per cento, Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) con il 60 per cento e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 59 per cento di consensi.(Rer)