Germania: ministro Esteri Maas chiede iniziative concrete per disarmo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha chiesto iniziative concrete per il disarmo nucleare. Prima di partire per Madrid dove oggi è in visita, il capo della diplomazia di Berlino ha ricordato che, durante il loro vertice a Ginevra del 16 giugno scorso, i presidenti di Stati Uniti e Russia, Joe Biden e Vladimir Putin, si sono impegnati a evitare un conflitto nucleare. Inoltre, Maas ha evidenziato: “Dobbiamo costruire su questo ora, attraverso passi chiari con cui gli Stati dotati di armi nucleari adempiono al loro obbligo e responsabilità di disarmare”. A Madrid, il ministro degli Esteri tedesco partecipa alla riunione dell'Iniziativa di Stoccolma, formato comprendente 16 Paesi che promuovono il disarmo nucleare. Per Maas, “dove predominano le tensioni e la sfiducia, vi è anche la minaccia di una nuova corsa agli armamenti”. Pertanto, ha proseguito l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco, “più che mai, abbiamo bisogno di misure che creino fiducia attraverso accordi verificabili tra gli Stati con armi nucleari”. (Geb)