Siria: razzi contro base Usa nella provincia di Deir Ez-Zor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi razzi sono stati lanciati questa notte sul giacimento petrolifero di Al Omar in Siria, nel nord-est del governatorato di Deir ez-Zor, dove è situata una base statunitense. Lo rende noto il quotidiano panarabo “Al Araby al Jadid”, edito a Londra, secondo il quale non ci sarebbero state vittime tra le Forze democratiche siriane (Fds, milizie a maggioranza curda sostenute dalle forze statunitensi) presenti nell’area della Siria orientale. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (organizzazione non governativa con sede a Londra), delle forti esplosioni hanno scosso il campo petrolifero Al Omar, situato vicino a una base statunitense in Siria, a seguito del lancio di missili lanciati dalle aree di influenza delle milizie iraniane nella zona di Al Mayadin, a ovest del fiume Eufrate. L'attacco sembra essere una rappresaglia per gli attacchi aerei statunitensi dei giorni sorsi. Le milizie iraniane avevano già preso di mira il giacimento petrolifero di Al Omar il 28 giugno e causato perdite materiali, in risposta a un bombardamento statunitense contro siti delle milizie filo-iraniane al confine tra Siria e Iraq.(Res)