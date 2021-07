Difesa: ministri Esteri Germania, Spagna e Norvegia chiedono disarmo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli Stati dotati di armi nucleari devono ridurre in maniera significativa il loro numero e gettare le basi per “una nuova generazione di accordi sul controllo degli armamenti” strategici. Inoltre, è necessario porre fine a tutti i test nucleari. È questo l'appello lanciato dai ministri degli Esteri di Germania, Spagna e Norvegia, Heiko Maas, Arancha Gonzalez-Laya e Ann Linde, in un contributo per il quotidiano “Rheinische Post”(Geb)