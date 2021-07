Libano: associazione importatori medicinali, farmaci stranieri sono in esaurimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni in Libano di medicinali dall’estero si sono quasi fermate nell’ultimo mese. Lo ha reso noto l’associazione degli importatori di prodotti farmaceutici, affermando che la Banca centrale libanese non ha concesso i fondi per pagare i fornitori stranieri, con i quali il Paese ha un debito di oltre 600 milioni di dollari. Il capo del sindacato, Karim Gebara, ha dichiarato che alcuni farmaci per curare malattie cardiache, ipertensione, diabete, cancro e sclerosi multipla sono già esauriti e ha avvertito che “la situazione sarà catastrofica entro la fine del mese”. (Lib)