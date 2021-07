Medio Oriente: avvocato palestinese arrestato durante proteste contro Abbas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvocato palestinese per i diritti umani, Farid al Atrash, sarebbe stato arrestato ieri dalle forze israeliane dopo aver preso parte a una protesta in Cisgiordania contro il presidente palestinese Mahmoud Abbas. Lo rende noto il quotidiano panarabo “Al Araby al Jadid”, ma le forze israeliane non hanno fornito dettagli in merito. Al Atrash, già arrestato in precedenza durante diverse proteste, stava manifestando contro l’Autorità nazionale palestinese (Anp) in seguito alla morte dell’attivista Nizar Banat. (Res)