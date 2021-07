Siria: Unicef chiede campagna di protezione dei bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo delle Nazioni Unite per l' infanzia (Unicef) ha chiesto che venga attuato un programma per la protezione dei bambini in Siria. La richiesta arriva dopo l’uccisione di sei bambini durante diversi attacchi contro tre villaggi a sud di Idlib, nella Siria nordoccidentale. “Questi attacchi sono i peggiori dal marzo 2020”, ha dichiarato il direttore regionale dell'Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa, Ted Chaiban, e ha aggiunto: “È davvero una tragedia, questi attacchi sono i peggiori da quando è stato raggiunto l'accordo di cessate il fuoco nella regione nel marzo dello scorso anno, l'escalation della violenza porterà solo alla perdita di altre vite di bambini”. (Enab Baladi; https://www.enabbaladi.net/archives/491210)