Energia: Messico, russa Lukoil acquisisce 50 per cento dell'operatore nel progetto Block 4 (2)

- Il progetto è attuato in base a un accordo di compartecipazione alla produzione firmato nel 2016 per un periodo di 25 anni con possibilità di estensione sino ad altri dieci anni. Il partner del progetto è la compagnia petrolifera e del gas PetroBal (parte del conglomerato messicano GrupoBAL) con una partecipazione del 50 per cento. "Il Messico è una regione strategica per noi nello sviluppo delle attività internazionali nel segmento upstream. Il nuovo progetto, di cui saremo operatori, ha una base di risorse comprovate significative, un potenziale produttivo significativo e integra organicamente il nostro portafoglio di progetti esistente in Golfo del Messico", ha affermato il presidente della Lukoil, Vagit Alekperov. (Rum)