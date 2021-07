Spagna-Germania: incontro tra ministri Esteri oggi a Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Spagna e Germania, Arancha Gonzalez Laya e Heiko Maas, si incontrano oggi a Madrid per discutere, tra l'altro, del contrasto alla pandemia di Covid-19. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i contagi da coronavirus sono tornati ad aumentare in Spagna, la destinazione di vacanza più popolare per i tedeschi. A causa dell'incremento delle infezioni, il governo federale ha classificato la Catalogna come zona a rischio Covid-19. (Geb)