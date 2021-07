Filippine: aereo militare precipitato, numero vittime sale a 50 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Delfin Lorenzana, ha ordinato un’inchiesta completa appena le operazioni di soccorso saranno concluse. Oggi il portavoce delle Forze armate, maggiore generale Edgard Arevalo, in una conferenza stampa, ha dichiarato che l’aereo aveva ancora undicimila ore di volo da effettuare prima della manutenzione e che, secondo le informazioni preliminari, sono stati seguiti tutti i protocolli; i piloti erano esperti e le condizioni meteorologiche erano buone. L’alto ufficiale ha aggiunto che i resti delle vittime sono stati recuperati per l’identificazione; finché tutte le famiglie non saranno state informate, le identità dei sopravvissuti non saranno rese note. (Fim)