Usa: Florida, completata demolizione del palazzo semi-crollato a Surfside

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il palazzo residenziale di Surfside, in Florida, il cui crollo parziale ha causato la morte di almeno 24 persone, è stato completamente demolito tramite una esplosione controllata nella notte di ieri, 4 luglio, in vista dell'arrivo sulla costa della contea di Miami-Dade della tempesta tropicale Elsa. Il video della demolizione è stato rilanciato dalla stampa Usa. Le autorità avevano stabilito che i resti del palazzo ponevano un rischio per la sicurezza delle squadre di soccorritori ancora impegnate nella ricerca dei numerosi dispersi. La sindaca della contea, Daniella Levine Cava, ha spiegato che la demolizione è stata un "intervento chirurgico" avvalsosi di "piccole cariche esplosive". Nei giorni successivi all'incidente il numero delle vittime è salito a 24 mentre quello dei dispersi è sceso a 121. Nessuno è stato estratto vivo dalle macerie del disastro, avvenuto il 24 giugno per cause non ancora accertate. (Nys)