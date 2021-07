Imprese: Amazon, da oggi Jeff Bezos non è più amministratore delegato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore del colosso dell'e-commerce Amazon.com Inc., Jeff Bezos, rassegnerà oggi le dimissioni da amministratore delegato, per assumere invece l'incarico di presidente esecutivo dell'azienda. Bezos intraprenderà una nuova fase della sua vita professionale, concentrandosi su interessi personali quali l'esplorazione spaziale, la filantropia e gli investimenti immobiliari. L'incarico di amministratore delegato passerà all'ad di Amazon Web Services, Andy Jessy. Nel corso di 27 anni, Bezos ha fatto di Amazon un colosso il cui potere e la cui influenza hanno ridisegnato interi settori economici globali. L'azienda, che ha visto esplodere la domanda di servizi di online shopping, deve il suo vasto successo economico anche alla fornitura di servizi di cloud computing a clienti privati e al governo federale Usa, e negli ultimi anni ha esteso con successo le proprie operazioni all'intrattenimento e alla pubblicità. Secondo eMarketer, Amazon è titolare del 41 per cento delle vendite online mondiali, ma è ormai arrivata a competere coi colossi Google e Facebook Inc nell'industria della pubblicità online. Negli ultimi anni l'azienda si è inserita sempre più profondamente nelle vite quotidiane dei cittadini occidentali tramite servizi streaming e apparecchiature "smart" per l'ambiente domestico come Alexa.(Nys)