Myanmar: Covid, nuovo record di contagi

- Il ministero della Salute del Myanmar ha segnalato 2.318 nuovi contagi da coronavirus e 35 decessi, dati che segnano un ulteriore record negativo per il Paese. dell'Asia Meridionale. Il tasso di positività dei test condotti dalle autorità sanitarie birmane è aumentato al 22 per cento, superiore al picco della fine del 2020. La scorsa settimana la consigliera di Stato deposta del Myanmar e leader della Lega nazionale per la democrazia, Aung San Suu Kyi, ha inviato un messaggio ai cittadini del suo Paese, sollecitandoli a prestare maggiore attenzione alle misure tese a contenere la pandemia di Covid-19 nel Paese. Il messaggio, che Suu Kyi ha inviato dall'abitazione dove si trova agli arresti domiciliari a seguito del golpe militare del primo febbraio, giunge in risposta al progressivo aumento dei contagi da coronavirus nel Myanmar: i casi giornalieri rilevati in quel Paese sono infatti tornati ai massimi dal mese di dicembre. Il sistema sanitario del Myanmar e la campagna anti-pandemia hanno subito l'effetto del golpe e dei mesi di proteste e blocco dei servizi pubblici seguiti alla presa del potere da parte delle forze armate. (Inn)