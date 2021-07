Corea del Sud: anche l'ex premier Lee annuncia la candidatura alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro della Corea del Sud Lee Nak-yon ha formalmente annunciato la propria candidatura alle elezioni presidenziali in programma in quel Paese il prossimo anno. Lee, esponente del Partito democratico, ha formalizzato la sua candidatura oggi, promettendo di agire per sostenere e rafforzare la classe media di quel Paese, rilanciare la crescita e ridurre le diseguaglianze. "La classe media, che rappresentava il 65 per cento della popolazione del Paese 10 anni fa, è calata oggi al 57 per cento", ha detto l'ex premier nel corso di un videomessaggio diffuso tramite YouTube. "Intendo edificare una economia orientata alla classe media. Voglio espandere la percentuale della classe media al 70 per cento". Secondo Lee, proprio una classe media vasta e benestante costituisce l'antidoto contro le diseguaglianze e le divisioni sociali. L'ex premier si è anche impegnato a edificare un "nuova sistema nazionale del welfare" che garantisca una maggiore mobilità sociale. (segue) (Git)