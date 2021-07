Corea del Sud: anche l'ex premier Lee annuncia la candidatura alla presidenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex procuratore generale della Corea del Sud Yoon Seok-youl, ha annunciato il 29 giugno la propria candidatura alle elezioni presidenziali in programma il prossimo anno. L'annuncio segna l'inizio formale della carriera politica di Yoon, che però negli ultimi anni si è già affermato come avversario di primo piano del presidente uscente, Moon Jae-in. La conferenza stampa di oggi si è tenuta a Seul, 118 giorni dopo le dimissioni dell'ex procuratore generale, oggetto di procedimenti disciplinari da parte del governo in carica. "E' difficile articolare tutte le malefatte commesse da questa amministrazione", ha dichiarato il procuratore. "Questo cartello di piccoli gruppi di interesse edificato dall'amministrazione in carica e dai soggetti ad essa collegati ha privatizzato il potere e istituito una catena alimentare priva di qualsiasi senso di responsabilità e moralità", ha accusato Yoon. L'ex procuratore ha affermato di volersi candidare per proseguire la battaglia contro la corruzione e "garantire che i diritti delle persone siano rispettati". In Corea del Sud i presidenti possono governare per un solo mandato quinquennale, e dunque Moon dovrà farsi da parte dopo le elezioni del 9 maggio 2022. (segue) (Git)