Corea del Sud: anche l'ex premier Lee annuncia la candidatura alla presidenza (4)

- Yoon è ritenuto ad oggi il principale contendente potenziale dell'opposizione conservatrice per il ruolo di presidente; dallo scorso anno è stato il principale volto del fronte che si oppone alla riforma della pubblica accusa voluta dall'amministrazione presidenziale Moon, In un sondaggio pubblicato lo scorso 8 marzo dal Korea Society Opinion Institute, Yoon ha superato per la prima volta il suo potenziale avversario alle presidenziali, il governatore socialdemocratico della provincia di Gyeonggi, Lee Jae-myung, raccogliendo il consenso del 32,4 per cento dei partecipanti alla consultazione contro il 24,1 per cento di Lee. L'ex procuratore generale Yoon gode di una popolarità diffusa per la sua lotta pubblica contro la corruzione ai vertici delle grandi aziende sudcoreane: Lee è stato centrale anche nel processo che nel 2017 ha portato all'arresto del vicepresidente di Samsung, Lee Jae-yong, con le accuse di corruzione e malversazione. I partiti conservatori sudcoreani hanno subito dure sconfitte alle elezioni di medio termine dello scorso anno, e prima dell'ascesa di Yoon non disponevano di una figura forte attorno a cui coalizzarsi; diversi analisti politici sudcoreani ritengono che l'ex procuratore generale, protagonista di dure polemiche con il presidente Moon, farà da fulcro per la riorganizzazione delle forze conservatrici e di centro-destra del Paese. (Git)