Corea del Sud: polemiche per indagine di polizia su grande manifestazione sindacale (2)

- "E' ovvio che stanno tentando di isolare e sopprimere la Kctu", ha aggiunto il funzionario, citato dal quotidiano "Korea Herald". La federazione sindacale ha dichiarato di condividere le preoccupazioni legate alla pandemia, ma non la risposta del governo all'emergenza sanitaria: secondo i sindacati, l'esecutivo ha praticato forme di discriminazione, negando il diritto al lavoro di intere categorie professionali e proibendo le manifestazioni ma non gli eventi sportivi. "Che fine ha fatto il diritto di opinione politica e di espressione, che sono il fondamento della democrazia, e il diritto di assemblea necessario a sostenerli'", accusa in una nota la sigla sindacale. Kctu ha risposto all'indagine anche pubblicando fotografie di una serie di assembramenti innescati da recenti eventi sportivi, di spettacolo ed elettorali nel Paese, cui il governo ha deciso di non opporre alcun provvedimento. (Git)