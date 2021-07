Giappone: le Olimpiadi di Tokyo potrebbero essere bersaglio di attacchi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stampa Usa suona l'allarme per il rischio di attacchi informatici in vista delle Olimpiadi estive di Tokyo, in programma nella capitale del Giappone dal prossimo 23 luglio. Secondo il quotidiano Usa "The Hill", gli esperti temono che l'evento sportivo possa divenire l'ultimo di una serie di bersagli illustri delle aggressioni informatiche che da un anno a questa parte hanno colpito grandi aziende e istituzioni globali, e statunitensi in particolare. "Le Olimpiadi rappresentano un'enorme opportunità per un Paese - in questo caso il Giappone - di mostrarsi al mondo, esibire i progressi e le conquiste conseguiti, aumentare il turismo, posizionarsi in maniera migliore sul palcoscenico globale", ha spiegato al quotidiano Neil Jenkins, chief analytics officer della Cyber Threat Alliance (Cta). (segue) (Nys)