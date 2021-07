Giappone: le Olimpiadi di Tokyo potrebbero essere bersaglio di attacchi informatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualsiasi Stato nazione non allineato al Giappone potrebbe scorgere (in questo evento) un'opportunità per causare imbarazzo al Paese tramite un attacco informatico". Lo scorso anno il Cta ha pubblicato un rapporto, aggiornato lo scorso anno, che illustra una serie di potenziali rischi informatici per le Olimpiadi di Tokyo, originariamente in programma per il 2020, incluse campagne di disinformazione, attacchi tramite rasomware e fughe di dati. Le Olimpiadi sono già state bersaglio di attacchi informatici nel recente passato: i Giachi invernali di Pyeongchang, nel 2018, hanno subito il maggior numero di attacchi, che sono stati sferrati perlopiù prima della cerimonia di apertura, causando disagi all'afflusso degli spettatori nelle strutture e lo spegnimento delle reti Wi-Fi. (Nys)