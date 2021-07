Usa: Texas, Allen West sfiderà il governatore uscente Abbott alle primarie repubblicane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito repubblicano del Texas ed ex deputato della Florida, Allen West, ha annunciato l'intenzione di candidarsi alle primarie di partito in vista delle elezioni governatoriali del prossimo anno, sfidando così apertamente il governatore uscente di quello Stato, Greg Abbott. West ha inaugurato la sua campagna elettorale presso la chiesa di Sojourn a Carrollton: "Non servo in una carica elettiva da circa un decennio, ma non posso più sedere ai margini e assistere a quanto sta accadendo agli Stati Uniti e (...) al luogo che chiamo casa", afferma West nel primo videomessaggio della sua campagna. Nei mesi scorsi West ha criticato con crescente durezza l'operato del suo compagno di partito Abbott. Al centro della campagna del prossimo anno ci sono due temi: la gravissima crisi migratoria al confine con il Messico, che vede il Texas impegnato in prima fila; e la sicurezza energetica, dopo il disastroso blackout dello scorso inverno che ha esibito i limiti dell'eolico, su cui lo Stato ha puntato molto negli ultimi anni nonostante il suo patrimonio di risorse petrolifere. Abbott, che oltre a West dovrà affrontare alle primarie l'ex senatore di Stato Don Huffines, ha ottenuto la scorsa settimana l'endorsement dell'ex presidente Donald Trump. (Nys)