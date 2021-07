Giappone: elezioni Tokyo, risultato inferiore alle attese per i Liberaldemocratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico del Giappone (Ldp), storica forza conservatrice e principale formazione di governo di quel Paese, ha conseguito un risultato inferiore alle attese ieri, 4 luglio, in occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea metropolitana di Tokyo. Il Partito ha conquistato 33 seggi contro i 25 precedentemente detenuti, superato Tomin First no Kai ("Prima i tokyoiti"), il partito fondato dalla governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, come prima forza politica all'interno dell'Assemblea di 127 seggi. L'Ldp ha raccolto però una quantità di consensi assai inferiore alle attese, tanto che la stampa giapponese già parla di un nuovo "voto di sfiducia" nei confronti del primo ministro Yoshihide Suga e della risposta del governo nazionale alla crisi pandemica. La gestione della pandemia, così come le incertezze legate alle Olimpiadi estive in programma a Tokyo dal 23 luglio, hanno gravato anche sul partito di Koike, che ha visto calare i propri seggi da 46 a 31. Hanno invece incrementato la propria rappresentanza nell'Assemblea le principali forze di opposizione: il Partito costituzionale democratico e il Partito comunista del Giappone. L'Ldp e il suo principale alleato, il Partito Komeito, avevano tentato di accantonare il tema delle Olimpiadi nel contesto della campagna elettorale, ma un nuovo sondaggio pubblicato dall'agenzia di stampa "Kyodo" evidenzia che oltre la metà dei partecipanti alle elezioni hanno orientato il proprio voto proprio sulla base della posizione dei candidati in merito ai Giochi. (segue) (Git)