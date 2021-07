Giappone: elezioni Tokyo, risultato inferiore alle attese per i Liberaldemocratici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scarso consenso goduto dal primo ministro Suga continua a pesare sull'Ldp: l'ultimo sondaggio di "Kyodo", effettuato il mese scorso, attribuisce all'esecutivo nazionale un consenso del 44 per cento, in leggero rialzo rispetto al mese di maggio per effetto dell'accelerazione della campagna vaccinale. Le elezioni di ieri sono state segnate dalla scarsa presenza mediatica della governatrice Koike, reduce peraltro da un ricovero ospedaliero per un sovraffaticamento da lavoro. Da mesi circolano indiscrezioni in merito ad un riavvicinamento di Koike all'Ldp - partito nel quale ha militato per anni - in vista di un suo ritorno sul palcoscenico della politica nazionale. Lo scorso anno l'Ldp e Komeito hanno appoggiato la candidatura di Koike alla rielezione in occasione delle elezioni governatoriali di Tokyo, e la governatrice ha incontrato più volte il segretario generale del Partito liberaldemocratico, Toshihiro Nikai, una figura politica di massimo rilievo a Nagatacho, epicentro della politica giapponese. (Git)