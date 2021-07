Giappone: Covid, stato di semi-emergenza in vigore durante le Olimpiadi di Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende mantenere in vigore uno stato di semi-emergenza a Tokyo per l'intera durata delle Olimpiadi estive, in programma nella capitale giapponese dal prossimo 23 luglio. Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, intende assumere una decisione definitiva in proposito in occasione dell'incontro della task-force per l'emergenza pandemica in programma giovedì 8 luglio. La scadenza dello stato di emergenza in vigore a Tokyo è formalmente prevista per l'11 luglio, ma nei giorni scorsi i contagi nell'area metropolitana della capitale sono tornati ad aumentare nonostante le misure di distanziamento in vigore. Ieri, 4 luglio, le autorità sanitarie hanno segnalato 518 casi di coronavirus nell'area metropolitana, in forte aumento rispetto ai 386 casi di una settimana fa. Secondo anticipazioni fornite dalla stampa giapponese, il 40 per cento delle sessioni olimpiche potrebbero tenersi a porte chiuse - ovvero in assenza di spettatori - per ridurre ulteriormente i rischi di propagazione del virus legati all'evento sportivo. (segue) (Git)