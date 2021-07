Roma: si ribalta trattore a Mentana, conducente muore schiacciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è morto, nel pomeriggio di oggi, mentre lavorava un terreno nel comune di Mentana. L'incidente agricolo è avvenuto alle 16 circa in prossimità di via Mussomeli dove è accorsa la squadra dei vigili del fuoco di Montelibretti. La vittima era alla guida di un mezzo agricolo, un trattore cingolato che, a causa delle asperità del suolo, si è ribaltato schiacciando e uccidendo il conducente. Il corpo della vittima è rimasto intrappolato sotto il trattore ed è stato necessario l'utilizzo di cuscini pneumatici e divaricatore per liberarlo. Sul posto anche gli operatori del 118 e i carabinieri. (Rer)