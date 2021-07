Egitto: nel primo semestre ricavi turismo a 3,5-4 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate del turismo egiziano sono state comprese tra 3,5 miliardi di dollari e 4 miliardi di dollari durante la prima metà del 2021, rispetto ai 4 miliardi di dollari registrati nel 2020 - con l'inizio della pandemia di coronavirus - e in calo del 70 per cento rispetto ai 13,03 miliardi di dollari del 2019. Lo ha detto Ghada Shalaby, vice ministra egiziana del Turismo, ai media nazionali. Il paese ha ricevuto circa 3,5 milioni di turisti da gennaio a giugno, ha detto Shalaby, sottolineando: "Prevediamo che il numero di turisti aumenterà dal 45 al 60 per cento, nel prossimo periodo, rispetto allo scorso anno". (Cae)