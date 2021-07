© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Innovation Day 2021, Costruttori di futuro", l'iniziativa di Acea prevista presso il salone delle Fontane in via Ciro il Grande 10/12 a Roma - Ore 10. Manifestazione organizzata dai sindacati di Roma per la situazione in cui versano le Società partecipate di Roma Capitale. Piazza del Campidoglio, Roma - Ore 14.30.- Il rettore dell'università, Gianni Profita, incontrerà il Ssottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Parteciperanno all'incontro il direttore scientifico dell'Inmi Spallanzani, Giuseppe Ippolito, e il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi. Nell’occasione, verrà effettuato il sopralluogo presso il nuovo Centro Congressi dell'Ateneo, in corso di realizzazione. Presso la sede di UniCamillus in via di Sant'Alessandro 8 a Roma – Ore 12- Il Parco archeologico del Colosseo apre al pubblico un nuovo percorso di visita. Dopo il restauro del santuario di Vesta, torna a rivivere il complesso della Casa delle Vestali. Alla presentazione del nuovo percorso parteciperà Massimo Osanna Direttore Generale Musei. Via della Salaria Vecchia. Ore 19:30.- "Luci sul Tempio di Adriano, la città che riparte", iniziativa organizzata dalla Camera di Commercio di Roma. Si tratta di un'installazione con videoproiezioni sulle colonne del Tempio, curata da Paco Lanciano. Prevista la presenza della sindaca Virginia Raggi. Piazza di Pietra, Roma - Ore 20. (Rer)