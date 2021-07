Business news: Brasile, tasso disoccupazione ancora al 14,7 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Brasile nel trimestre che include i mesi di febbraio, marzo e aprile del 2021 è stato del 14,7 per cento. Il tasso corrisponde a un contingente di 14,8 milioni di persone senza lavoro nel paese. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica del Brasile (Ibge). Il trimestre chiuso ad aprile rappresenta per il secondo mese consecutivo il tasso più alto dal 2012 sia in percentuale che relativamente al contingente di disoccupati. Secondo i dati dell'Ibge, il tasso registra un aumento dello 0,4 per cento rispetto al trimestre che include i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, quando il si fermò al 14,2 per cento. In tutto si è verificato un aumento di 489.000 disoccupati pari al 3,4 per cento in più. Rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno la popolazione di disoccupati è cresciuta del 3,7 per cento. (Res)