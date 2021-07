Business news: Argentina-Italia, Buenos Aires presenta opportunità commerciali e di investimento su agroalimentare e rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presentazione di opportunità commerciali e d'investimento in Argentina è stata al centro delle riunioni tenute a Milano dal sottosegretario per le Relazioni economiche dell'Argentina, Jorge Neme, con diversi rappresentanti del settore privato. Secondo quanto riferisce una nota ufficiale di Buenos Aires, Neme si è riunito con rappresentanti della società del settore agroalimentare Sogemi Spa, e delle aziende del settore del rinnovabile Duferco, Silvateam, e Studio Uckmar. Il funzionario argentino ha annunciato che si terrà inoltre prossimamente una missione di esportatori dei settori dell'allevamento, ortofrutticolo e della pesca con l'obiettivo di rafforzare la presenza dei prodotti argentini sul mercato locale. Sul fronte del rinnovabile Neme ha "esposto le potenzialità dell'Argentina nella generazione da rinnovabile. In questo senso riferisce la nota, Duferco si è mostrata interessata a investimenti su fotovoltaico e trading di energia, mentre Silvateam ha espresso interesse in progetti su generazione da biomassa. (Res)