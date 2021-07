Business news: Messico, analisti Banca centrale, economia 2021 in crescita del 5,8 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine 2021, l'economia del Messico potrebbe chiudere con una crescita del 5,8 per cento su anno. È quanto stimano gli analisti del settore privato ne consueto rapporto mensile compilato dalla Banca centrale (Banxico). Si tratta di un rialzo rispetto al 5,16 ipotizzato solo a maggio, segno di un progressivo incremento della fiducia nelle dinamiche della ripresa. La stima dei 35 gruppi di analisi si allontana molto dal 3,74 per cento stilata a gennaio. L'aspettativa per il 2022 è che il prodotto interno lordo (pil) possa crescere a un più moderato 2,8 per cento, comunque migliore del 2,65 per cento stimato il mese scorso. (Res)