Milano 2021: Sala, pochi sindaci donne? poco contemporaneo

- La mancanza di sindaci donna è una cosa tutta italiana e un po' di responsabilità è dei partiti ed è poco contemporaneo. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervistatato a Radio Popolare nel programma “La domenica del sindaco” rispondendo ai conduttori che gli hanno fatto notare la carenza di donne sindaco. “È una cosa tutta italiana, se guardiamo in Europa o anche negli Usa non è così". "In talia – ha sottolineato Sala - la responsabilità se la devono prendere soprattutto gli uomini. Un po' deriva dai partiti, ma così stanno le cose. Io non sono contrario alle primarie, le ho fatte anche io la volta scorsa, però alla fine, viene fuori che tutti i candidati sono uomini. È poco contemporaneo essere sempre uomini”.(Rem)