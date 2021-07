© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sfida con Salvini sarebbe un sogno perché sarebbe una sfida di due modi diversi di vedere il futuro della nostra società. Io ci metterei non so quante firme , ma credo non lo faccia”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervistatato a Radio Popolare nel programma “La domenica del sindaco”. (Rem)