Business news: Brasile, Tesoro annuncia emissione di obbligazioni sul mercato internazionale

- Il dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia brasiliano ha annunciato di aver conferito mandato per emettere obbligazioni in dollari sul mercato internazionale. Secondo quanto annunciato sarà emesso un benchmark bond con scadenza a 10 anni e verrà riaperto un bond a 30 anni, Global 2050. "L'obiettivo dell'operazione è proseguire la strategia del Tesoro di promuovere liquidità nella curva degli interessi sovrani in dollari su mercato estero, fornendo un punto di riferimento per il settore imprenditoriale, e anticipando il finanziamento delle scadenze in valuta estera", afferma il Tesoro, in una nota. L'operazione sarà guidata dalle banche Bradesco, Goldman Sachs e Hsbc. (Res)