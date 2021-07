Business news: Argentina, Cristiano Rattazzi lascia dopo 25 anni presidenza Fca locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cristiano Rattazzi lascia, dopo 25 anni, la guida della filiale locale del gruppo Fiat. Lo rende noto un comunicato di Stellantis, il nuovo gruppo nato dalla fusione di Fca con la francese Psa (Peugeot-Citroen), dove si annuncia che la guida del gruppo nel paese sudamericano verrà assunta dall'attuale direttore di Operazioni di Fca, Martin Zuppi. Passa invece alla direzione istituzionale di Stellantis in Argentina, Rodrigo Perez, Graziano, proveniente dal gruppo Psa. "E' arrivato il momento, con questa nuova società nata dal risultato della fusione delle ex Fca e Psa, che le nuove generazioni prendano il timone e accompagnino (il processo) da un'altra posizione", ha affermato il presidente uscente. "Rattazzi continuerà a essere parte di Stellantis come integrante della famiglia che, attraverso Exor, è il principale azionista individuale del gruppo", sottolinea la nota. (Res)