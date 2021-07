Business news: Argentina, nazionalizzata per anno la principale via di trasporto commerciale fluviale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha disposto il controllo statale della principale via di trasporto commerciale fluviale del Paese, per un anno. Si tratta della denominata "idrovia", canale navigabile che scorre per 3.500 chilometri lungo i fiumi Paranà e Paraguay, e principale rotta commerciale delle materie prime (principalmente soia e grani) provenienti oltre che dall'Argentina anche dal Brasile, dalla Bolivia, dal Paraguay e dall'Uruguay. Il decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale pone quindi fine alla concessione delle opere di dragaggio e segnalazione del canale da parte della società belga, Jan de Nul, in attesa di approntare una nuova gara di appalto che tenga conto "dell'importanza strategica per lo sviluppo economico della Repubblica Argentina" e che "la libertà di navigazione a condizioni competitive" rappresenta una "politica di Stato". (Res)