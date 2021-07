Business news: Brasile, produzione di petrolio diminuita 1,4 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio in Brasile è diminuita a maggio dell'1,4 per cento rispetto ad aprile, ma ha fatto registrare un aumento del 6 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce l'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp), informando che nel mese sono stati prodotti 2.932 milioni di barili di petrolio al giorno. Nel caso del gas naturale, la media di 135 milioni di metri cubi al giorno è stata del 2,4 per cento superiore rispetto ad aprile 2021, segnando un aumento pari al 17,7 per cento rispetto a maggio 2020. La produzione sommata di petrolio e gas è stata di 3,778 milioni di barili equivalenti (Boe) al giorno, in calo rispetto al totale di 3,801 di Boe registrato nel mese di aprile. (Res)